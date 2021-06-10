Россия объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Северной Македонии

Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника Посольства Северной Македонии. Об этом сообщил в четверг российский МИД. Сегодня временный поверенный в делах балканской республики Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена во внешнеполитическое ведомство, где ей была вручена соответствующая нота.

"Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата Посольства России в Скопье", — говорится в распространённом в четверг сообщении российского дипведомства.