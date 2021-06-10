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Россия объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Северной Македонии

Это ответная мера на высылку российского дипломата из Скопье, которая произошла в середине мая. Причём причины такого решения не разглашались.

10 июня, 09:04

Фото © Pixabay

Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника Посольства Северной Македонии. Об этом сообщил в четверг российский МИД. Сегодня временный поверенный в делах балканской республики Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена во внешнеполитическое ведомство, где ей была вручена соответствующая нота.

СМИ: Северная Македония высылает одного российского дипломата

СМИ: Северная Македония высылает одного российского дипломата

"Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата Посольства России в Скопье", — говорится в распространённом в четверг сообщении российского дипведомства.

Ранее в МИД РФ назвали условие восстановления нормы выдачи виз американцам. Как отметил замглавы ведомства, Москва продолжает вести диалог с Вашингтоном и просит "сделать что-то полезное" в этой сфере. Однако пока отклика нет.

МИД РФ ответит на высылку российского дипломата из Северной Македонии

МИД РФ ответит на высылку российского дипломата из Северной Македонии

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, к данному инциденту могут быть причастны российские спецслужбы. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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