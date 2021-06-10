Россия объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Северной Македонии
Это ответная мера на высылку российского дипломата из Скопье, которая произошла в середине мая. Причём причины такого решения не разглашались.
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Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника Посольства Северной Македонии. Об этом сообщил в четверг российский МИД. Сегодня временный поверенный в делах балканской республики Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена во внешнеполитическое ведомство, где ей была вручена соответствующая нота.
"Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата Посольства России в Скопье", — говорится в распространённом в четверг сообщении российского дипведомства.
Ранее в МИД РФ назвали условие восстановления нормы выдачи виз американцам. Как отметил замглавы ведомства, Москва продолжает вести диалог с Вашингтоном и просит "сделать что-то полезное" в этой сфере. Однако пока отклика нет.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, к данному инциденту могут быть причастны российские спецслужбы. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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