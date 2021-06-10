Жители России, впервые с 1966 года смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение 10 июня. Жителям Чукотки повезло немного больше, чем всем остальным — в их регионе Луна полностью перекроет светило, тогда как в небе над европейскими регионами Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко. Что такое редкое явление будет значит для россиян, Лайфу рассказал астролог Сергей Безбородный.

"Для обывателей это кольцеобразное затмение может проявиться тем, что без обоснованных причин могут повыситься цены на различные товары и услуги, то есть это затмение содержит в себе элементы повышения инфляции. А вот с точки зрения глобальной политики такое затмение вносит коррективы в мировой политический курс, а оно у нас предшествует встрече Байдена с Путиным, которое состоится буквально через несколько дней в Швейцарии", — сказал он.

Астролог также отметил, что из-за затмения многие ощутят прилив сил и приподнятое настроение, однако радоваться этому не стоит, потому как уже к 23-24 июня ожидается всплеск негатива.

"Сегодня затмение вызовет подъём настроения, всплеск адреналина, но дальше будет откат. В солнечное затмение не рекомендуется менять работу, выходить на контакт с руководством, поскольку решать кардинально свои служебные дела сегодня не стоит", — подытожил астролог.