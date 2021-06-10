Facebook и Telegram оштрафовали в России ещё на 17 и 10 млн рублей
При этом мессенджер и соцсеть уже получили по штрафу в мае — на 26 и пять миллионов.
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Суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Facebook и мессенджер Telegram за отказ удалять запрещённый контент на 17 млн и 10 млн рублей соответственно.
Facebook признан виновным в непринятии мер по ограничению доступа к информации, Telegram — в "неудалении информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законом".
Ранее, 25 мая, суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 миллионов за отказ удалить запрещённый контент. Telergam тоже получил штраф в мае — мессенджер должен выплатить пять миллионов рублей.
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