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Facebook и Telegram оштрафовали в России ещё на 17 и 10 млн рублей

При этом мессенджер и соцсеть уже получили по штрафу в мае — на 26 и пять миллионов.

10 июня, 12:30

Фото © Shutterstock

Суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Facebook и мессенджер Telegram за отказ удалять запрещённый контент на 17 млн и 10 млн рублей соответственно.

Facebook признан виновным в непринятии мер по ограничению доступа к информации, Telegram — в "неудалении информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законом".

Суд оштрафовал TikTok ещё на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент

Суд оштрафовал TikTok ещё на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент

Ранее, 25 мая, суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 миллионов за отказ удалить запрещённый контент. Telergam тоже получил штраф в мае — мессенджер должен выплатить пять миллионов рублей.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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