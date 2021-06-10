В Екатеринбурге из-за ситуации с ковидом могут отменить единый школьный выпускной

В Екатеринбурге общегородской выпускной из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает URA.ru с ссылкой на слова первого замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского.

"На заседании оперштаба во вторник получили новую статистику Роспотребнадзора: за неделю заболеваемость выросла на 5%. Санитарные врачи предлагают отказаться от массовых мероприятий со школьниками. Думаю, резонно. Нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее", — сказал он.

Предполагалось, что мероприятие для выпускников всего города, рассчитанное на 3,5 тысячи человек, будет проведено в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" 25 июня. Хедлайнером праздника должен был стать рэпер Мот, а ведущим — Тимур Родригез.