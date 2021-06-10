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Россияне купили детских путёвок с кешбэком на 3 млрд рублей

Средства возвращаются автоматически в течение максимум пяти дней после покупки.

10 июня, 11:55
<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Программа детского кешбэка пользуется повышенным спросом: только за две недели с момента старта основного этапа куплено более 100 тысяч путёвок на общую сумму около 3 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Родителям уже вернулось около 1,3 млрд рублей в виде кешбэка. Напомню, что деньги в рамках основной программы возвращаются автоматически в течение максимум пяти дней после покупки", — уточнила она.

Путин поручил до 20 июня внедрить расширение программы детского кешбэка

Путин поручил до 20 июня внедрить расширение программы детского кешбэка

В рамках этой программы получить обратно можно до 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. Приобрести путёвки в детский лагерь и получить автоматический возврат могут все желающие с 25 мая до 31 августа.

Стоит отметить, что многие россияне купили детские путёвки до запуска программы. Президент России Владимир Путин поручил разработать механизм возврата части средств и для них. Таким образом, с 15 июня по 20 октября родители смогут подать заявление на сайте госуслуг и получить кешбэк на карту "Мир". Но подать заявление можно будет только после того, как ребёнок вернулся из лагеря. Размещение в лагере должно проходить в период с 10 мая до 20 сентября 2021 года.

Программа кешбэка на поездки студентов по России заработает 1 июля

Программа кешбэка на поездки студентов по России заработает 1 июля

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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