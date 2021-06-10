Россияне купили детских путёвок с кешбэком на 3 млрд рублей

Программа детского кешбэка пользуется повышенным спросом: только за две недели с момента старта основного этапа куплено более 100 тысяч путёвок на общую сумму около 3 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Родителям уже вернулось около 1,3 млрд рублей в виде кешбэка. Напомню, что деньги в рамках основной программы возвращаются автоматически в течение максимум пяти дней после покупки", — уточнила она.

В рамках этой программы получить обратно можно до 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. Приобрести путёвки в детский лагерь и получить автоматический возврат могут все желающие с 25 мая до 31 августа.