Голикова призвала свести к минимуму импорт лекарств
По словам вице-премьера, опыт работы российской фармацевтики в плане производства вакцин от коронавируса показал, что "мы это умеем, можем и должны".
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Россия должна минимизировать зависимость от импорта готовых лекарств и фармацевтических субстанций. Об этом заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минпромторга.
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Она напомнила, что в прошлом году власти обновили перечень стратегически важных для страны лекарственных препаратов, производство которых должно быть по полному циклу. Туда вошли в том числе сердечно-сосудистые и онкологические лекарства, производство которых сопряжено с длительным циклом доклинических и клинических испытаний.
"Но наша работа с вакцинами показала, что мы умеем, можем и должны. И мы должны максимально снизить зависимость нашей страны от импорта, и от иностранных фармацевтических субстанций, и от готовых лекарственных форм", — подчеркнула Голикова.
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Напомним, ранее замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что тем, кто привился от коронавируса "Спутником V", может понадобиться ревакцинация другим препаратом. При этом он подчеркнул, что пока это предварительные прогнозы учёных. Россиянам уже доступно три вида вакцины от ковида — "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Как заявлял президент Владимир Путин, скоро в гражданский оборот будет запущена четвёртая.
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