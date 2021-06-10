Голикова призвала свести к минимуму импорт лекарств

Россия должна минимизировать зависимость от импорта готовых лекарств и фармацевтических субстанций. Об этом заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минпромторга.

Она напомнила, что в прошлом году власти обновили перечень стратегически важных для страны лекарственных препаратов, производство которых должно быть по полному циклу. Туда вошли в том числе сердечно-сосудистые и онкологические лекарства, производство которых сопряжено с длительным циклом доклинических и клинических испытаний.

"Но наша работа с вакцинами показала, что мы умеем, можем и должны. И мы должны максимально снизить зависимость нашей страны от импорта, и от иностранных фармацевтических субстанций, и от готовых лекарственных форм", — подчеркнула Голикова.