Замначальника томского УФСИН выписался из больницы после госпитализации с ранениями и ушёл на пенсию

Заместитель начальника УФСИН по Томской области Александр Зорин выписался из больницы, где проходил лечение после того, как нанёс себе увечья. Позднее руководство ФСИН получило и подписало его рапорт на увольнение. Он покинул ряды ведомства по выслуге лет и ушёл на пенсию, рассказал Лайфу источник.

Следователи продлили сроки проверки по факту ранения Зорина. При этом он написал рапорт на увольнение по выслуге лет за несколько дней до инцидента. Со стороны руководства претензий к Зорину не было, его заявление подписано.