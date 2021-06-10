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Замначальника томского УФСИН выписался из больницы после госпитализации с ранениями и ушёл на пенсию

Он подал рапорт на увольнение по выслуге лет ещё до этого инцидента, руководство к нему претензий не имеет.

10 июня, 11:31

Фото © УФСИН по Томской области

Заместитель начальника УФСИН по Томской области Александр Зорин выписался из больницы, где проходил лечение после того, как нанёс себе увечья. Позднее руководство ФСИН получило и подписало его рапорт на увольнение. Он покинул ряды ведомства по выслуге лет и ушёл на пенсию, рассказал Лайфу источник.

Следователи продлили сроки проверки по факту ранения Зорина. При этом он написал рапорт на увольнение по выслуге лет за несколько дней до инцидента. Со стороны руководства претензий к Зорину не было, его заявление подписано.

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Как уже ранее рассказывал Лайф, 26 мая, приехав на работу на служебном авто, Зорин попросил водителя выйти из машины, сославшись на телефонный разговор. Шофёр, через некоторое время вернувшись к автомобилю, обнаружил начальника всего в крови. Пострадавшего мужчину доставили в реанимацию. Со слов родных, конфликтов на службе у Зорина не было.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Николай Озеров
Николай Озеров

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