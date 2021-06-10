Коллекторы решили ответить на критику депутата Госдумы Виталия Милонова. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что эта профессия важна не меньше, чем любая другая. При этом он согласился, что у коллекторов не должно быть права применять "репрессивный аппарат", и подчеркнул, что звонки с напоминаниями о долге — это, конечно, не репрессии.

"Взысканием долгов занимаются не только коллекторские агентства, но и сотрудники самих же микрофинансовых организаций (МФО), а также банки. Однако всех их без разбору называют коллекторами, хотя именно МФО выдают заведомо ненадёжному человеку неподъёмный кредит, а коллектор только работает с последствиями", — заявил Мехтиев газете "Петербургский дневник".

Он также обращает внимание на тот факт, что приставы потому и судебные, что действуют на основании судебного решения.

"Что же теперь, из-за каждого долга тратить государственные ресурсы, обращаясь в суд? Из-за каждого долга напрягать государство для того, чтобы оно звонило должнику и про этот долг напоминало?" — задался он риторическим вопросом.

Мехтиев также считает, что вместо запрета деятельности коллекторов необходимо сделать так, чтобы работали другие институты уголовного права. Он напомнил, что существуют уголовные статьи о порче чужого имущества и вандализме, об угрозах и другие.

"Зачем плодить новые статьи, если можно просто заставить работать старые и сделать наказание неотвратимым?" — заключил он.