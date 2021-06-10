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В Госдуме оценили требование УЕФА убрать с формы сборной Украины надпись: "Героям — слава!"

В нижней палате считают, что очертания Крыма с футболок тоже неплохо бы убрать, так как спортсмены должны играть в футбол, а не заниматься политикой.

10 июня, 11:09
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

В Госдуме одобрили решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись: "Героям — слава!". Депутат ГД Дмитрий Свищёв назвал требование правильным.

"Решение убрать лозунг "Героям — слава!" — это правильное решение, но оно промежуточное. Хочу поблагодарить президента РФС Дюкова за то, что он направил достаточно жёсткое письмо УЕФА с просьбой обратить внимание на проблему, и это помогло добиться определённого результата", — сказал он в беседе с RT.

Политик также добавил, что раз уж украинцам всё равно придётся менять форму, то он посоветовал им убрать с неё и другой лозунг, а заодно и силуэт Крыма. По мнению Свищёва, спортсмены должны играть в футбол, а не заниматься политикой. Он при этом подчеркнул, что Россия с радостью примет игроков сборной Украины на соревновании в Санкт-Петербурге.

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!"

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!"

Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи: "Слава Украине!" и "Героям — слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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