В Госдуме оценили требование УЕФА убрать с формы сборной Украины надпись: "Героям — слава!"

В Госдуме одобрили решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись: "Героям — слава!". Депутат ГД Дмитрий Свищёв назвал требование правильным.

"Решение убрать лозунг "Героям — слава!" — это правильное решение, но оно промежуточное. Хочу поблагодарить президента РФС Дюкова за то, что он направил достаточно жёсткое письмо УЕФА с просьбой обратить внимание на проблему, и это помогло добиться определённого результата", — сказал он в беседе с RT.

Политик также добавил, что раз уж украинцам всё равно придётся менять форму, то он посоветовал им убрать с неё и другой лозунг, а заодно и силуэт Крыма. По мнению Свищёва, спортсмены должны играть в футбол, а не заниматься политикой. Он при этом подчеркнул, что Россия с радостью примет игроков сборной Украины на соревновании в Санкт-Петербурге.