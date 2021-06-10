Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся 30-градусная жара

Классическое безосадочное лето с 30-градусной жарой вернётся в Москву после 15 июня. Об этом Лайфу рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Нам придётся пережить пару-тройку таких дождливых дней, и рассчитывать на кардинальное улучшение погоды можно только во второй половине июня, после 15–16 июня начнут усиливаться антициклональные позиции. Станет больше солнца, меньше облаков, меньше осадков", — сказал он.

Согласно прогнозу синоптика, в Центральной России и Московском регионе во второй половине июня будет очень комфортная температура: ночами — 12–15 градусов, а днём — 24–30 градусов. В отдельные дни ожидается даже на градус-другой повыше, добавил Тишковец.