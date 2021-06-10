Ключевой свидетель заявил следствию по делу MH17, что не видел ЗРК "Бук" в Донбассе

Бывший командир одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского "боинга" под Снежным в 2014 году, заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в ходе конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил на слушаниях в Нидерландах судья Дагмар Костер.

Суд установил, что именно Цемах в июне 2014 года отвечал за воздушную оборону в Снежном.

"Что касается борта MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был… Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК "Бук", в том числе в Снежном", — зачитал его показания судья.