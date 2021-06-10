Ключевой свидетель заявил следствию по делу MH17, что не видел ЗРК "Бук" в Донбассе
В суде в Нидерландах зачитали показания Владимира Цемаха, который летом 2014 года отвечал за воздушную оборону в Снежном. Именно поэтому его слова являются ценными для следствия.
Фото © ТАСС / Виталий Чугин
Бывший командир одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского "боинга" под Снежным в 2014 году, заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в ходе конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил на слушаниях в Нидерландах судья Дагмар Костер.
Суд установил, что именно Цемах в июне 2014 года отвечал за воздушную оборону в Снежном.
"Что касается борта MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был… Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК "Бук", в том числе в Снежном", — зачитал его показания судья.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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