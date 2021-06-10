Лидер Соединённых Штатов Джо Байден на предстоящей встрече с Владимиром Путиным попытается дать понять, что "Америка вернулась", и показать, что с его страной снова можно иметь дело. Поведение американского президента на предстоящих переговорах спрогнозировал в беседе с Лайфом политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

Политолог при этом отметил, что обещание Байдена дать всем понять, что "США вернулись", прежде всего было направлено на американских военных, поскольку пока отношения с Россией конфронтационные, оборонные заказы и бюджет Пентагона будут расти. В этом бюджете доля, которая выделяется на тайные операции, тоже будет расти. По мнению Манойло, военные в этом заинтересованы, потому что, если вдруг начнётся "мир, дружба, жвачка", они станут менее востребованы. Собеседник Лайфа также выразил уверенность в том, что "Байден готовит ряд провокаций" в попытке услужить каждой категории своих избирателей.