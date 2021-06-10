"Будет пыжиться": Политолог предупредил о "ковбойских манерах" Байдена на встрече с Путиным в Женеве
Собеседник Лайфа полагает, что хозяин Белого дома в разговоре с российским президентом постарается "показать себя крутым парнем".
Фото © ТАСС/AP
Лидер Соединённых Штатов Джо Байден на предстоящей встрече с Владимиром Путиным попытается дать понять, что "Америка вернулась", и показать, что с его страной снова можно иметь дело. Поведение американского президента на предстоящих переговорах спрогнозировал в беседе с Лайфом политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.
"Байден будет пыжиться на этих переговорах, будет стараться показать себя крутым парнем. Это вообще свойственно американской традиции ведения переговоров, в такой ковбойской манере и гопнической одновременно", — пояснил эксперт.
Политолог при этом отметил, что обещание Байдена дать всем понять, что "США вернулись", прежде всего было направлено на американских военных, поскольку пока отношения с Россией конфронтационные, оборонные заказы и бюджет Пентагона будут расти. В этом бюджете доля, которая выделяется на тайные операции, тоже будет расти. По мнению Манойло, военные в этом заинтересованы, потому что, если вдруг начнётся "мир, дружба, жвачка", они станут менее востребованы. Собеседник Лайфа также выразил уверенность в том, что "Байден готовит ряд провокаций" в попытке услужить каждой категории своих избирателей.
Ранее Байден заявил о готовности США играть роль сильного мирового лидера. Также американский президент выразил желание выстроить стабильные отношения с Россией.
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