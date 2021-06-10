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Украина отказалась считать основанием для въезда вакцинацию "Спутником V"

Власти Киева признают только одобренные ВОЗ препараты: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac, а также Janssen.

10 июня, 10:21

Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України

Власти Украины отказываются разрешать въезд в страну иностранцам на основании документов о вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Такой вывод следует из распространённого в четверг сообщения Госпогранслужбы страны.

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"В последние дни на Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчёркиваем, такой документ не даёт права на въезд на Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", — информирует пресс-служба ведомства.

В погранслужбе отметили, что могут разрешить въезд иностранцам только после прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac, а также Janssen. К слову, в самой Украине сейчас используется три препарата: индийская версия британско-шведского препарата от компании AstraZeneca — Covishield, — китайская CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer, который начали использовать с 18 апреля.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине придумали водку под названием "Вакцина". Бутылка такого напитка в пересчёте на российские деньги продаётся за 260 рублей.

Напомним, что с 1 июля Украина хочет внедрить "паспорта вакцинации", синхронизируя этот процесс с Евросоюзом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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