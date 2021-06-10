В Сочи арестовали убийцу судебных приставов
Суд принял во внимание поведение обвиняемого после совершения преступления и то, что в содеянном он не раскаялся.
Суд в Сочи арестовал на два месяца — до 9 августа — мужчину, который накануне расстрелял двух судебных приставов. Обвиняемый признал вину, но не раскаялся.
"Его действия были направлены на воспрепятствование законной деятельности потерпевших по исполнению решения суда, вынесенного именем РФ и обязательного для исполнения. Кроме того, принято во внимание поведение обвиняемого после совершения им преступления. В содеянном он не раскаялся и мер по оказанию помощи не предпринял", — говорится в сообщении суда.
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Напомним, утром 9 июня в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый был задержан. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку здания. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием. Кроме того, в результате стрельбы пострадал главный инженер местной управляющей компании, который приехал к дому вместе с приставами.
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