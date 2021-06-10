В Сочи арестовали убийцу судебных приставов

Суд в Сочи арестовал на два месяца — до 9 августа — мужчину, который накануне расстрелял двух судебных приставов. Обвиняемый признал вину, но не раскаялся.

"Его действия были направлены на воспрепятствование законной деятельности потерпевших по исполнению решения суда, вынесенного именем РФ и обязательного для исполнения. Кроме того, принято во внимание поведение обвиняемого после совершения им преступления. В содеянном он не раскаялся и мер по оказанию помощи не предпринял", — говорится в сообщении суда.