Футболист сборной России Кудряшов провёл первую после травмы тренировку на поле
5 июня перед товарищеским матчем с командой Болгарии он повредил икроножную мышцу.
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Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов провёл первую тренировку на поле после травмы. Об этом сообщает ТАСС.
Первую часть занятий Кудряшов провёл в тренажёрном зале, вторую — на поле подмосковной базы в Новогорске.
Тренировка стала последней для сборной России перед отлётом в Санкт-Петербург, где 12 июня состоится стартовый матч против команды Бельгии. В ней приняли участие все заявленные на Евро-2020 российские футболисты.
Кудряшов получил травму икроножной мышцы 5 июня перед контрольным матчем с Болгарией, в стартовом составе его заменил Андрей Семёнов. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России.
Накануне жена футболиста Анастасия сообщила, что Кудряшов точно не сыграет в матчах против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня), которые пройдут в Санкт-Петербурге. При этом она выразила надежду, что защитник восстановится к игре с Данией, запланированной на 21 июня в Копенгагене.
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