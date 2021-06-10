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Футболист сборной России Кудряшов провёл первую после травмы тренировку на поле

5 июня перед товарищеским матчем с командой Болгарии он повредил икроножную мышцу.

10 июня, 09:56
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов провёл первую тренировку на поле после травмы. Об этом сообщает ТАСС.

Первую часть занятий Кудряшов провёл в тренажёрном зале, вторую — на поле подмосковной базы в Новогорске.

Тренировка стала последней для сборной России перед отлётом в Санкт-Петербург, где 12 июня состоится стартовый матч против команды Бельгии. В ней приняли участие все заявленные на Евро-2020 российские футболисты.

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Кудряшов получил травму икроножной мышцы 5 июня перед контрольным матчем с Болгарией, в стартовом составе его заменил Андрей Семёнов. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России.

Накануне жена футболиста Анастасия сообщила, что Кудряшов точно не сыграет в матчах против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня), которые пройдут в Санкт-Петербурге. При этом она выразила надежду, что защитник восстановится к игре с Данией, запланированной на 21 июня в Копенгагене.

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Жена Кудряшова — о травме защитника сборной России: Пропускаем две игры

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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