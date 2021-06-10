Футболист сборной России Кудряшов провёл первую после травмы тренировку на поле

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов провёл первую тренировку на поле после травмы. Об этом сообщает ТАСС.

Первую часть занятий Кудряшов провёл в тренажёрном зале, вторую — на поле подмосковной базы в Новогорске.

Тренировка стала последней для сборной России перед отлётом в Санкт-Петербург, где 12 июня состоится стартовый матч против команды Бельгии. В ней приняли участие все заявленные на Евро-2020 российские футболисты.

Кудряшов получил травму икроножной мышцы 5 июня перед контрольным матчем с Болгарией, в стартовом составе его заменил Андрей Семёнов. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России.