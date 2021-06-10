"Спорт — не политическая арена": Захарова высказалась о требовании УЕФА к форме сборной Украины
Представитель МИД РФ полностью поддержала решение Союза европейских футбольных ассоциаций.
Фото © TAСС / Иван Петров
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала сборную Украины по футболу становиться спортивными героями, а не заниматься политическими манипуляциями. Так она прокомментировала требование УЕФА об изменении формы футболистов Незалежной на Евро-2020.
"Спорт не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять Родину", — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!". При этом карту страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом разрешили оставить на экипировке.
Комментариев: 0