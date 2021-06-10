Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала сборную Украины по футболу становиться спортивными героями, а не заниматься политическими манипуляциями. Так она прокомментировала требование УЕФА об изменении формы футболистов Незалежной на Евро-2020.

"Спорт не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять Родину", — написала она в своём телеграм-канале.