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"Спорт — не политическая арена": Захарова высказалась о требовании УЕФА к форме сборной Украины

Представитель МИД РФ полностью поддержала решение Союза европейских футбольных ассоциаций.

10 июня, 09:36
<p>Фото © TAСС / Иван Петров</p>

Фото © TAСС / Иван Петров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала сборную Украины по футболу становиться спортивными героями, а не заниматься политическими манипуляциями. Так она прокомментировала требование УЕФА об изменении формы футболистов Незалежной на Евро-2020.

Сборная Украины представила форму на Евро-2020 с силуэтом Крыма

Сборная Украины представила форму на Евро-2020 с силуэтом Крыма

"Спорт не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять Родину", — написала она в своём телеграм-канале.

Зеленский примерил "шокирующую" форму сборной Украины по футболу

Зеленский примерил "шокирующую" форму сборной Украины по футболу

Напомним, ранее УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!". При этом карту страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом разрешили оставить на экипировке.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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