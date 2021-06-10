Нарышкин заявил, что с Россией лучше не конфликтовать, а сотрудничать

Власти других стран должны понимать, что с Россией не стоит конфликтовать, а весь потенциал лучше направить на сотрудничество. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Сотрудничать на основе норм международного права, на основе взаимного уважения и учёта интересов партнёров", — уточнил он в беседе с ТАСС.

По словам Нарышкина, именно от этого будет зависеть то, как в перспективе будет выглядеть список недружественных стран. Он отметил, что Россия — суверенное государство, граждане которого дорожат своим правом на самобытное развитие на основе общечеловеческих ценностей. Поэтому разговор с Москвой с позиции силы и шантажа ничего хорошего не принесёт, подчеркнул он. При этом Нарышкин уточнил, что Россия заинтересована в сокращении перечня недружественных государств.

"Одно скажу вам абсолютно определённо: Россия заинтересована в том, чтобы этот список не расширялся, а сокращался", — сказал он.