Нарышкин заявил, что с Россией лучше не конфликтовать, а сотрудничать
Разговор с Москвой с позиции силы и шантажа не принесёт должных результатов, предупредил он.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Власти других стран должны понимать, что с Россией не стоит конфликтовать, а весь потенциал лучше направить на сотрудничество. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Сотрудничать на основе норм международного права, на основе взаимного уважения и учёта интересов партнёров", — уточнил он в беседе с ТАСС.
По словам Нарышкина, именно от этого будет зависеть то, как в перспективе будет выглядеть список недружественных стран. Он отметил, что Россия — суверенное государство, граждане которого дорожат своим правом на самобытное развитие на основе общечеловеческих ценностей. Поэтому разговор с Москвой с позиции силы и шантажа ничего хорошего не принесёт, подчеркнул он. При этом Нарышкин уточнил, что Россия заинтересована в сокращении перечня недружественных государств.
"Одно скажу вам абсолютно определённо: Россия заинтересована в том, чтобы этот список не расширялся, а сокращался", — сказал он.
Напомним, в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
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