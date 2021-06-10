Стало известно, какую музыку любят слушать россияне в такси
Жанровые предпочтения пассажиров частично совпадают с музыкальными вкусами водителей, среди которых оказалось не так много любителей шансона.
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Большинство водителей такси оказались поклонниками поп-, рок-, хип-хоп-музыки, а не шансона вопреки популярному заблуждению. А вот многие пассажиры признались, что хотели бы чаще в салоне такси слышать электронную музыку и даже гимн России. Об этом стало известно из исследования "Ситимобила" и "Сберзвука", которое оказалось в распоряжении Лайфа.
Выяснилось, что почти 70% пассажиров слушают в такси ту музыку, которая в момент поездки звучит у водителя. Около 20% признались, что абстрагируются от происходящего и слушают в наушниках свой плейлист, и лишь 5% опрошенных включают личные музыкальные подборки через Bluetooth/AUX, выводя звук на аудиосистему автомобиля. При этом многие назвали и конкретные музыкальные треки, которые хотели бы слушать в поездке, в топе: "Нас не догонят" группы "Тату", "Ты горишь как огонь" Slava Marlow и "Тишина" Михаила Круга.
А в личном топе водителей (меломанов среди них оказалось аж 70,2%) преобладает поп, рок, хип-хоп (41,4%). Чуть больше четверти респондентов (25,6%) отдали предпочтение таким стилям, как кантри, блюз, джаз, классика, 12% являются поклонниками шансона и авторской песни, а 3,7% водителей с радостью слушают электронную музыку, тяжёлый рок и метал.
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