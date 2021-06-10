Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

Блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинения по статье "Оправдание терроризма", по которой предусматривается до миллиона рублей штрафа или до семи лет колонии. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом для этого стала песня с призывами к терроризму, исполненная им во время одной из онлайн-трансляций. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Василий Власов, который в беседе с Лайфом отметил, что ему ничего не известно о причинах задержания своего помощника. По его мнению, оснований для взятия блогера под стражу нет. Возбуждено уголовное дело о призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.