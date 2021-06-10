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Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

В ближайшее время суд в Санкт-Петербурге должен избрать ему меру пресечения.

10 июня, 10:00

Скриншот из видео © YouTube

Блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинения по статье "Оправдание терроризма", по которой предусматривается до миллиона рублей штрафа или до семи лет колонии. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Хованский полностью признал вину и раскаялся в содеянном, написав явку с повинной. Сегодня суд в Санкт-Петербурге должен избрать обвиняемому меру пресечения.

"Семь лет колонии — для него мало": Заложница "Норд-Оста" высказалась о задержании блогера Хованского

"Семь лет колонии — для него мало": Заложница "Норд-Оста" высказалась о задержании блогера Хованского

Напомним, блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом для этого стала песня с призывами к терроризму, исполненная им во время одной из онлайн-трансляций. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Василий Власов, который в беседе с Лайфом отметил, что ему ничего не известно о причинах задержания своего помощника. По его мнению, оснований для взятия блогера под стражу нет. Возбуждено уголовное дело о призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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