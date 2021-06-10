Трёх пострадавших в смертельном ДТП с автобусом на Урале транспортируют в Екатеринбург

Трёх человек, которые пострадали в ДТП с шестью погибшими в Свердловской области, решено доставить на лечение в больницы Екатеринбурга. Об этом рассказал Лайфу источник в экстренных службах.

По словам собеседника, их состояние оценивается врачами как тяжёлое. Больных транспортируют в областной центр на вертолёте Центра медицины катастроф.

Напомним, что авария произошла в городе Лесном на территории четвёртого комбината местного завода. Автобус протаранил ворота и сбил работников, которые шли на смену. В автобусе было 48 человек, они не пострадали. В результате аварии погибло шесть пешеходов, ещё девять пострадали. По предварительным данным, причиной ДТП стали отказавшие тормоза.