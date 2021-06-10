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Министр здравоохранения Иркутской области спас ребёнка на борту самолёта

К моменту приземления ему удалось привести потерявшую сознание девочку в чувства.

10 июня, 09:42
<p>Фото © Министерство здравоохранения Иркутской области</p>

Фото © Министерство здравоохранения Иркутской области

Экстренная ситуация случилась на борту рейса из Москвы в Иркутск. Там десятилетней девочке внезапно стало плохо — она потеряла сознание от приступа гипотонии (пониженное артериальное давление). Как сообщает Mash, юной пассажирке помог оказавшийся в самолёте министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Глава Минздрава Приангарья привёл в чувство ребёнка, уложил, померил давление, приложил лёд и параллельно успокаивал маму. После полёта маленькая пассажирка уже бегала и прыгала, за что она и её мама очень благодарны Сандакову.

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Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Ранее Лайф писал, как под Калининградом прохожий спас из горящей квартиры двух детей. Он рассказал, что шёл на автобус, как вдруг увидел дым и людей, которые не могли залезть в окно. И ещё услышал, что в квартире находятся дети. Тут мужчина уже не раздумывал — сам попытался залезть. И у него получилось.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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