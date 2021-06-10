Назван лучший город России по доступности кафе
Аналитики рассчитывали медианное расстояние от многоквартирных домов до объектов общепита.
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Санкт-Петербург стал лидером среди городов по близкому расстоянию от дома до кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования "2ГИС", имеющегося в распоряжении РБК.
Выяснилось, что жителям Петербурга в среднем понадобится всего пара минут (196 м), чтобы дойти до ближайшего кафе от жилого дома. На втором месте по доступности расположился Владивосток (в среднем — 244 м), на третьем оказался Сочи (247 м). Дальше всего от дома расположены кафе в Воронеже, Омске и Волгограде. В этих городах идти до заведения общепита придётся более 370 м.
Аналитики рассчитывали медианное расстояние от многоквартирных жилых домов до объектов общепита всего в 25 крупных городах РФ.
Ранее диетолог предупредил, что пить кофе за завтраком категорически нельзя, иначе можно оставить организм без полезных веществ. При этом специалист назвал идеальное время его употребления.
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