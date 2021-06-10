НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Назван лучший город России по доступности кафе

Аналитики рассчитывали медианное расстояние от многоквартирных домов до объектов общепита.

10 июня, 10:04
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Санкт-Петербург стал лидером среди городов по близкому расстоянию от дома до кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования "2ГИС", имеющегося в распоряжении РБК.

Выяснилось, что жителям Петербурга в среднем понадобится всего пара минут (196 м), чтобы дойти до ближайшего кафе от жилого дома. На втором месте по доступности расположился Владивосток (в среднем — 244 м), на третьем оказался Сочи (247 м). Дальше всего от дома расположены кафе в Воронеже, Омске и Волгограде. В этих городах идти до заведения общепита придётся более 370 м.

Названы российские города, в которых чаще всего совершают преступления по пьяни

Названы российские города, в которых чаще всего совершают преступления по пьяни

Аналитики рассчитывали медианное расстояние от многоквартирных жилых домов до объектов общепита всего в 25 крупных городах РФ.

Ранее диетолог предупредил, что пить кофе за завтраком категорически нельзя, иначе можно оставить организм без полезных веществ. При этом специалист назвал идеальное время его употребления.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1