Назван лучший город России по доступности кафе

Санкт-Петербург стал лидером среди городов по близкому расстоянию от дома до кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования "2ГИС", имеющегося в распоряжении РБК.

Выяснилось, что жителям Петербурга в среднем понадобится всего пара минут (196 м), чтобы дойти до ближайшего кафе от жилого дома. На втором месте по доступности расположился Владивосток (в среднем — 244 м), на третьем оказался Сочи (247 м). Дальше всего от дома расположены кафе в Воронеже, Омске и Волгограде. В этих городах идти до заведения общепита придётся более 370 м.