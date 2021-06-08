Названы российские города, в которых чаще всего совершают преступления по пьяни

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга российских городов по количеству преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствует исследование компании "Delta. Системы безопасности".

"Проанализировали более 100 тысяч тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 годы и увидели закономерность, что ежегодно число правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, растёт, а лидирует по количеству правонарушений данного типа неизменно Санкт-Петербург", — цитирует РИА "Новости" представителя компании.

Следом за Петербургом идут Москва и Челябинск. Так, согласно данным исследования, в прошлом году в столице рост числа происшествий, совершённых в нетрезвом состоянии, составил 26% по сравнению с 2019 годом, а в Челябинске — 2%. В пятёрку "пьяных" городов также вошли Самара, Нижний Новгород и Казань. В то же время самыми трезвыми оказались жители Смоленска, Уфы, Калуги, Тамбова и Кургана.

В компании добавили, что чаще всего пьяные россияне устраивали дебоши, провоцировали конфликты, совершали кражи, а также нарушали общественный порядок.