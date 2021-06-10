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В Женеве пообещали создать на вилле "Ла-Гранж" наилучшие условия для саммита Путина и Байдена

Соответствующие указания уже даны муниципальным службам, занимающимся подготовкой к встрече.

10 июня, 10:16
<p>Фото © ТАСС / Константин Прибытков</p>

Фото © ТАСС / Константин Прибытков

Власти Женевы сочли большой честью выбор виллы "Ла-Гранж" в качестве места проведения 16 июня российско-американского саммита и намерены приложить все усилия для создания наилучших условий для переговоров. Об этом говорится в заявлении на сайте административного совета города.

"Административный совет города Женевы считает огромной честью тот факт, что вилла "Ла-Гранж" выбрана в качестве места встречи американского и российского президентов в ближайшую среду, 16 июня, и он желает, чтобы переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным были плодотворными и конструктивными", — заверили власти.

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Отмечается, что соответствующие указания по саммиту были даны после обращения федеральных и кантональных властей. К проведению оперативных "работ, позволяющих предоставить наилучшие условия для приёма двух делегаций" привлечено не менее 13 муниципальных служб. Городские власти при этом выразили благодарность местным жителям за "понимание" и сожаление в связи возможными неудобствами, которые могут быть связаны с подготовкой к встрече Владимира Путина и Джо Байдена.

Напомним, встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж" в Женеве.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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