В Женеве пообещали создать на вилле "Ла-Гранж" наилучшие условия для саммита Путина и Байдена

Власти Женевы сочли большой честью выбор виллы "Ла-Гранж" в качестве места проведения 16 июня российско-американского саммита и намерены приложить все усилия для создания наилучших условий для переговоров. Об этом говорится в заявлении на сайте административного совета города.

"Административный совет города Женевы считает огромной честью тот факт, что вилла "Ла-Гранж" выбрана в качестве места встречи американского и российского президентов в ближайшую среду, 16 июня, и он желает, чтобы переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным были плодотворными и конструктивными", — заверили власти.

Отмечается, что соответствующие указания по саммиту были даны после обращения федеральных и кантональных властей. К проведению оперативных "работ, позволяющих предоставить наилучшие условия для приёма двух делегаций" привлечено не менее 13 муниципальных служб. Городские власти при этом выразили благодарность местным жителям за "понимание" и сожаление в связи возможными неудобствами, которые могут быть связаны с подготовкой к встрече Владимира Путина и Джо Байдена.