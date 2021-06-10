"Форма будет переделываться": В сборной Украины отреагировали на требования УЕФА
Надпись "Героям слава!", которую потребовали убрать с экипировки, находится на внутренней стороне воротника.
Фото © Facebook / andriy.pavelko
Пресс-секретарь главного тренера сборной Украины по футболу Николай Васильков заявил, что форма национальной команды на Евро-2020, скорее всего, будет переделана в связи с требованием УЕФА убрать с неё политический лозунг. Об этом сообщает Vesti.ua.
"Скорее всего, форма будет переделываться", — заявил Васильков.
При этом он не исключил, что лозунг "Героям слава!", вызвавший нарекания УЕФА, будет заклеен. Соответствующая надпись нанесена на внутренней стороне воротника футболки.
Требование убрать лозунг "Героям слава!" в УЕФА объяснили тем, что в сочетании с также нанесённой на форме надписью "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл. Изначально соответствующее приветствие с отзывом использовалось украинскими националистами.
Правила игры: Почему УЕФА допустил провокационную форму сборной Украины с силуэтом Крыма на Евро-2020
Сам лозунг "Слава Украине!" разрешили оставить на экипировке, поскольку он может рассматриваться как неполитический. Также было названо допустимым нанесение на форму карты страны с Крымом и Донбассом в составе.
На Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
Комментариев: 0