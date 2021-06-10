НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Форма будет переделываться": В сборной Украины отреагировали на требования УЕФА

Надпись "Героям слава!", которую потребовали убрать с экипировки, находится на внутренней стороне воротника.

10 июня, 10:29
<p>Фото © Facebook / andriy.pavelko</p>

Фото © Facebook / andriy.pavelko

Пресс-секретарь главного тренера сборной Украины по футболу Николай Васильков заявил, что форма национальной команды на Евро-2020, скорее всего, будет переделана в связи с требованием УЕФА убрать с неё политический лозунг. Об этом сообщает Vesti.ua.

"Скорее всего, форма будет переделываться", — заявил Васильков.

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!"

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!"

При этом он не исключил, что лозунг "Героям слава!", вызвавший нарекания УЕФА, будет заклеен. Соответствующая надпись нанесена на внутренней стороне воротника футболки.

Требование убрать лозунг "Героям слава!" в УЕФА объяснили тем, что в сочетании с также нанесённой на форме надписью "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл. Изначально соответствующее приветствие с отзывом использовалось украинскими националистами.

Правила игры: Почему УЕФА допустил провокационную форму сборной Украины с силуэтом Крыма на Евро-2020

Правила игры: Почему УЕФА допустил провокационную форму сборной Украины с силуэтом Крыма на Евро-2020

Сам лозунг "Слава Украине!" разрешили оставить на экипировке, поскольку он может рассматриваться как неполитический. Также было названо допустимым нанесение на форму карты страны с Крымом и Донбассом в составе.

На Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Футболист сборной России Кудряшов провёл первую после травмы тренировку на поле

сегодня в 09:56

"Спорт — не политическая арена": Захарова высказалась о требовании УЕФА к форме сборной Украины

сегодня в 09:36

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!"

сегодня в 09:10

Общество "Знание" запускает интеллектуальный марафон ко дню России

сегодня в 10:49

Ключевой свидетель заявил следствию по делу MH17, что не видел ЗРК "Бук" в Донбассе

сегодня в 10:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1