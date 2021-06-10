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Материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступили в суд

Речь идёт сразу о двух выпусках — ролике с рэпером Моргенштерном и с украинским блогером Ивангаем.

10 июня, 10:23
<p>Фото © Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">вДудь</a></p>

Фото © Кадр из видео YouTube / вДудь

В Зюзинский районный суд города Москвы поступили материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерину Мизулину.

"Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведённые в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу", — сказала она.

Речь идёт об административном деле, заведённом 23 апреля Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве. Факт пропаганды наркотиков подтверждён в видеоинтервью блогера Юрия Дудя с украинским блогером Ивангаем и с исполнителем Моргенштерном.

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Ранее рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Адвокат исполнителя уверен, что такое решение суда не будет иметь серьёзных последствий для карьеры его клиента.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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