Материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступили в суд
Речь идёт сразу о двух выпусках — ролике с рэпером Моргенштерном и с украинским блогером Ивангаем.
Фото © Кадр из видео YouTube / вДудь
В Зюзинский районный суд города Москвы поступили материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерину Мизулину.
"Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведённые в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу", — сказала она.
Речь идёт об административном деле, заведённом 23 апреля Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве. Факт пропаганды наркотиков подтверждён в видеоинтервью блогера Юрия Дудя с украинским блогером Ивангаем и с исполнителем Моргенштерном.
Ранее рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Адвокат исполнителя уверен, что такое решение суда не будет иметь серьёзных последствий для карьеры его клиента.
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