Материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступили в суд

В Зюзинский районный суд города Москвы поступили материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерину Мизулину.

"Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведённые в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу", — сказала она.

Речь идёт об административном деле, заведённом 23 апреля Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве. Факт пропаганды наркотиков подтверждён в видеоинтервью блогера Юрия Дудя с украинским блогером Ивангаем и с исполнителем Моргенштерном.