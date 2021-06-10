Лайф выяснил, кого из следователей отстранили от службы из-за дела о смерти пациентки в клинике "Медицина 24/7"
Председатель СКР раскритиковал работу своих подчинённых из-за сомнений в результатах проведённых экспертиз.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
По делу о ненадлежащем качестве услуг столичной частной клиники "Медицина 24/7" от службы отстранили старшего следователя, который изначально вёл уголовное дело. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Вместе с ним от работы также отстранили главу Симоновского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России Веронику Ю. и исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Южному округу Москвы Максима М.
Напомним, в начале июня Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность столичной частной клиники "Медицина 24/7" после смерти 71-летней пациентки. О ходе расследования было доложено председателю СКР Александру Бастрыкину, который накануне раскритиковал работу московских следователей и принял решение отстранить их от службы.
В этой же клинике осенью 2019 года скончался брат известного режиссёра и бывшего художественного руководителя театра имени Маяковского Сергея Арцибашева, которого удерживали после инсульта. Вдова Владимира Арцибашева подала в суд на клинику и потребовала 60 миллионов рублей, после чего стала жертвой нападения.
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