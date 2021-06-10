Напомним, ранее УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!". Лозунг "Слава Украине!" разрешили оставить на экипировке, поскольку он может рассматриваться как неполитический. Также было названо допустимым нанесение на форму карты страны с Крымом и Донбассом в составе. В Незалежной уже заявили, что, скорее всего, переделают экипировку футболистов.