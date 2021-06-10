"Спорт должен быть без политики": Песков прокомментировал решение УЕФА по форме сборной Украины
Ранее Незалежную обязали убрать лозунг "Героям слава!" с внутренней стороны футболок, в которых спортсмены выступят на Евро-2020.
Фото © TAСС / Сергей Бобылёв
Спорт обязан оставаться вне политики. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование УЕФА об изменении формы футболистов сборной Украины на Евро-2020.
"Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики", — цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, ранее УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!". Лозунг "Слава Украине!" разрешили оставить на экипировке, поскольку он может рассматриваться как неполитический. Также было названо допустимым нанесение на форму карты страны с Крымом и Донбассом в составе. В Незалежной уже заявили, что, скорее всего, переделают экипировку футболистов.
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