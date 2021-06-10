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"Спорт должен быть без политики": Песков прокомментировал решение УЕФА по форме сборной Украины

Ранее Незалежную обязали убрать лозунг "Героям слава!" с внутренней стороны футболок, в которых спортсмены выступят на Евро-2020.

10 июня, 10:51
<p>Фото © TAСС / Сергей Бобылёв</p>

Фото © TAСС / Сергей Бобылёв

Спорт обязан оставаться вне политики. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование УЕФА об изменении формы футболистов сборной Украины на Евро-2020.

"Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики", цитирует Пескова ТАСС.

"Спорт — не политическая арена": Захарова высказалась о требовании УЕФА к форме сборной Украины

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Напомним, ранее УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!". Лозунг "Слава Украине!" разрешили оставить на экипировке, поскольку он может рассматриваться как неполитический. Также было названо допустимым нанесение на форму карты страны с Крымом и Донбассом в составе. В Незалежной уже заявили, что, скорее всего, переделают экипировку футболистов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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