Общество "Знание" запускает интеллектуальный марафон ко Дню России
Участникам предлагается применить свои знания в истории, науке, технике, искусстве и узнать много нового о своей стране.
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Начинается приём заявок на участие в интеллектуальном марафоне, приуроченном ко Дню России. Об этом сообщила пресс-служба общества "Знание".
Присоединиться к квизу может каждый желающий онлайн из любой точки России. Всё, что нужно для регистрации, — это собрать команду и отправить анкету на официальный сайт марафона. Отмечается, что 12 июня в 11:00 пройдёт отборочный этап среди команд в онлайн-формате. Количество участников в одной команде не ограничено, но в случае успеха лишь пять её членов смогут отправиться на финал в Москву.
"Участникам предстоит ответить на вопросы об истории страны, её культуре и достижениях. Некоторые задания будут рассчитаны на чистое знание и эрудицию, другие — на сообразительность, умение мыслить системно и строить логические цепочки", — отмечается в пресс-релизе.
Полуфинал состоится 19 июня в очном формате в городах России. В нём примут участие 500 команд, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам отборочного тура. А в рамках фестиваля "Россия — страна возможностей" финал состоится 26 июня в Москве. За главные призы поборются 100 сильнейших команд по пять человек. Всего будет выбрано 10 лучших команд, которые смогут выбрать путешествие в одно из самых необычных мест России, например плато Путорана, озеро Байкал, Карелия, Камчатка или Алтай.
Также все участники получат по 500 баллов программы "Другое дело". Полуфиналистам начислят тысячу баллов, а финалистам — две тысячи. Свои баллы марафонцы смогут обменять на бонусы от партнёров, например, на автографы космонавтов, подписки на онлайн-кинотеатры, билеты на чемпионат Европы по футболу, посещение Байконура, стажировки в ведущих российских и международных компаниях.
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума политики, бизнесмены, спортсмены, деятели искусства приняли участие в уникальном проекте общества "Знание", прочитав лекции о Северной столице.
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