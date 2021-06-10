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Россиянам рассказали, как посмотреть солнечное затмение и не ослепнуть

Правда, в Москве эти советы могут и не понадобиться, так как над столицей установилась облачная погода.

10 июня, 11:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Смотреть на солнечное затмение, которое произойдёт днём 10 июня, не обезопасив свои глаза, — это не самая мудрая идея. Как полюбоваться редким природным явлением и при этом остаться зрячим, в беседе с телеканалом "360" рассказала врач-офтальмолог Ольга Васильева.

Понаблюдать, как Луна пройдёт перед Солнцем, невооружённым глазом можно, но не нужно, так как это чревато ожогами сетчатки глаза и вследствие — крайне некомфортными ощущениями. Поэтому перед тем, как любоваться, стоит надеть хотя бы солнцезащитные очки.

"Очки должны быть качественного производства из хорошего пластика. То есть купленные не в переходе метро, а в хорошей оптике с защитой не менее 400 единиц", — рекомендует доктор.

Также желательно использовать стёкла наподобие тех, которые применяются в масках сварщиков. Однако все эти советы москвичам могут и не пригодиться, так как из-за установившейся в столице пасмурной погоды они, скорее всего, будут очень безопасно наблюдать затмение через плотный слой облаков.

Впервые за 50 лет: Некоторые россияне сегодня смогут увидеть кольцеобразное затмение

Впервые за 50 лет: Некоторые россияне сегодня смогут увидеть кольцеобразное затмение

Ранее астролог предупредил россиян об опасностях кольцеобразного затмения. Специалист советует в этот день не выходить на контакт с руководством и не пытаться решать кардинально свои служебные дела.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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