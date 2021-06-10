Обвиняемых в коррупции генералов МВД освободили из СИЗО по решению суда

Первый апелляционный суд не стал продлевать сроки ареста генералам МВД Александру Бирюкову и Александру Краковскому, а также бывшему следователю по особо важным делам Александру Брянцеву, обвиняемым в превышении должностных полномочий. Ходатайство следствия о продлении ареста фигурантам громкого дела было отклонено. Таким образом, Бирюков, Краковский и Брянцев освобождены из-под стражи без иной меры пресечения, передаёт "Интерфакс".