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Обвиняемых в коррупции генералов МВД освободили из СИЗО по решению суда

Бывших высокопоставленных полицейских подозревают в содействии переводу бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.

10 июня, 10:58
<p>Фото © ТАСС / Алексей Филиппов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Первый апелляционный суд не стал продлевать сроки ареста генералам МВД Александру Бирюкову и Александру Краковскому, а также бывшему следователю по особо важным делам Александру Брянцеву, обвиняемым в превышении должностных полномочий. Ходатайство следствия о продлении ареста фигурантам громкого дела было отклонено. Таким образом, Бирюков, Краковский и Брянцев освобождены из-под стражи без иной меры пресечения, передаёт "Интерфакс".

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Напомним, экс-генералам и следователю по особо важным делам вменяют получение взятки и содействие в переводе из СИЗО под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве на 10 миллионов долларов. Фигурантов арестовали 3 апреля 2020 года, а в апреле текущего года СК передал дело в Генпрокуратуру.

Ранее Лайф сообщал, что бывшего замглавы МЧС приговорили к пяти годам за аферу с продажей должности губернатора. По версии следствия, в 2016 году Сергей Шляков с предполагаемыми подельниками пытался продать бывшему члену Совета Федерации Юрию Удалову кресло главы Ярославской области за 66 миллионов рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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