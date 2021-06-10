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Веснина и Карацев уступили в финале "Ролан Гаррос" в миксте

Для российской теннисистки титул мог стать пятым за карьеру на турнирах Большого шлема.

10 июня, 11:31
<p>Фото © ZUMA / TASS</p>

Фото © ZUMA / TASS

Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев в финале смешанного разряда (микста) на "Ролан Гаррос" проиграли американо-британской паре Дезайр Кравчик — Джо Солсбери со счётом 6:2, 4:6, 0:1 (5:10).

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время россияне исполнили пять эйсов, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх, отдав соперникам одну свою подачу.

После обмена выигранными сетами соперники провели тай-брейк до десяти выигранных очков. Кравчик и Солсбери сразу же ушли в отрыв 6:1 и сохранили преимущество до конца матча.

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Ранее Веснина четыре раза выигрывала турниры Большого шлема. Она трижды побеждала в женском парном разряде с Екатериной Макаровой (на "Ролан Гаррос – 2013", US Open 2014 и Уимблдоне-2017). Также в активе россиянки — титул в смешанном разряде на Australian Open 2016 с бразильцем Бруно Соаресом. Карацев на турнирах подобного уровня не побеждал.

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Веснина является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде. В мае 2018-го она прервала карьеру, а через несколько месяцев родила дочь. На корт 34-летняя россиянка вернулась лишь в нынешнем сезоне.

Карацев занимает 26-е место в одиночном рейтинге АТР. В начале года он дошёл до полуфинала Australian Open, уступив Новаку Джоковичу. В марте россиянин победил на турнире в Дохе в паре с Андреем Рублёвым, а также завоевал главный приз соревнований в Дубае в одиночном разряде. Эти титулы стали для него первыми за карьеру на уровне АТР.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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