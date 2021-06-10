Постпред России при ОБСЕ уличил НАТО в накачке Украины оружием

НАТО под видом военных учений накачивает Украину различным вооружением, которое впоследствии будет использовано военнослужащими ВСУ в Донбассе. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Милитаризация Украины и накачка её вооружениями абсолютно не будет способствовать установлению мира в Донбассе, наоборот, подстегнёт горячие головы в Киеве к новым виткам военной эскалации на востоке страны", — заявил он в беседе с РИА "Новости".

Лукашевич отметил, что современное вооружение может попасть не только в украинскую армию, но и к военизированным формированиям украинских националистов. Он назвал "вооружённой провокацией" готовящиеся совместные учения Украины и стран Североатлантического альянса и призвал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ обратить внимание на ситуацию с поставками оружия.

"Вот последние в СМИ данные о том, что уже боевые подразделения из Великобритании и Дании прибыли в целый ряд районов, близлежащих к линии соприкосновения. Вопрос: зачем? Тем более если учения очень приближены к зоне конфликта в Донбассе. Это прямая вооружённая провокация", — подчеркнул он.