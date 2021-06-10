Мурашко назвал причины рекордного прироста заразившихся ковидом в России
Только за минувшие сутки в стране зарегистрировали 11 699 новых случаев коронавируса, что является максимумом с февраля.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Несоблюдение масочного режима является одной из главных причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения заболевания. Это первое", — сказал глава Минздрава журналистам.
Следующей мерой, по его словам, является соблюдение социальной дистанции. Придерживаться этих основных правил нужно до конца действия ограничительных мероприятий и до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция, подчеркнул Мурашко.
Напомним, в последние дни в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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