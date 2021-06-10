Мурашко назвал причины рекордного прироста заразившихся ковидом в России

Несоблюдение масочного режима является одной из главных причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения заболевания. Это первое", — сказал глава Минздрава журналистам.