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Регион
Опубликовано 10 июня 2021, 14:55
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Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Фото © duma.gov.ru

Фото © duma.gov.ru

Коллеги выразили соболезнования близким Ларисы Кужугетовны.

На 69-м году жизни умерла депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", сестра главы Минобороны РФ Лариса Шойгу. Об этом сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов.

"Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной думе. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Её уход — большая потеря для всех нас", — написал он в "Фейсбуке".

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Соболезнования также выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Лариса Кужугетовна профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами в Госдуме, была отзывчивым и добрым человеком.

"Она всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке. Её уважали коллеги, поддерживали жители родной Тувы", — отметил Володин.

Причина смерти не уточняется.

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Александра Вишнякова
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