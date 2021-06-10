В Турции рассказали о ходе переговоров с Россией по открытию авиасообщения

Переговоры между Турцией и Россией о перспективах восстановления авиасообщения продвигаются в позитивном ключе. Об этом заявил журналистам турецкий министр культуры и туризма Нури Эрсой.

"Переговоры идут положительно. Русские запросили программу визита, мы предоставили программу. Назначение ожидается. Представители РФ изучат ситуацию на месте, в Турции", — цитирует его слова Demirören.