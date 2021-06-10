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В Турции рассказали о ходе переговоров с Россией по открытию авиасообщения

Ожидается, что делегация из Москвы оценит ситуацию с коронавирусом в республике на месте.

10 июня, 12:24

Фото © AP / ТАСС

Переговоры между Турцией и Россией о перспективах восстановления авиасообщения продвигаются в позитивном ключе. Об этом заявил журналистам турецкий министр культуры и туризма Нури Эрсой.

"Переговоры идут положительно. Русские запросили программу визита, мы предоставили программу. Назначение ожидается. Представители РФ изучат ситуацию на месте, в Турции", — цитирует его слова Demirören.

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По словам Эрсоя, Москва направила Анкаре "список вопросов на двух страницах, на которые был дан обстоятельный ответ". Он уточнил, что вопросы в том числе касались принимаемых в стране противоэпидемических мер.

Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Союзе турагентств россиянам рассказали, куда можно полететь этим летом вместо Антальи и Кемера.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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