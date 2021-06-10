Российский посол в Белоруссии призвал, не торопясь, разобраться с заявлением Протасевича о связях Мазепина с NEXTA
По мнению дипломата, сам владелец "Уралхима" и "Уралкалия" отреагировал на эти слухи со сдержанным возмущением — мол, об этом говорил его "язык тела".
Кадр из видео YouTube/ONT TV Channel, © ТАСС/Валентин Егоршин
Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов считает необходимым в спокойном ключе разобраться с заявлением задержанного в Миске Романа Протасевича о финансировании телеграм-канала NEXTA российским бизнесменом.
"Надо разбираться, но никогда не надо торопиться", — отметил дипломат на пресс-конференции в четверг.
Лукьянов напомнил о реакции на появление этих слухов со стороны владельца "Уралхима" и "Уралкалия", ведь именно его заподозрили в спонсировании NEXTA, хотя Протасевич фамилии Дмитрия Мазепина не произносил.
"Я не увидел в его комментариях, языке его тела, в его мимике какого-то иного чувства, кроме сдерживаемого возмущения. Он старательно подбирал слова и был аккуратен в комментариях", — указал посол.
Напомним, ранее создатель скандально известного телеграм-канала Роман Протасевич, задержанный в конце мая в Минске, рассказал об источниках финансирования проекта. По его словам, на счёт редакции поступали крупные суммы от некоего российского олигарха. При этом Протасевич не стал озвучивать его фамилию. Кроме того, активист рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку и перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии.
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