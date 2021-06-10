Российский посол в Белоруссии призвал, не торопясь, разобраться с заявлением Протасевича о связях Мазепина с NEXTA

Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов считает необходимым в спокойном ключе разобраться с заявлением задержанного в Миске Романа Протасевича о финансировании телеграм-канала NEXTA российским бизнесменом.

"Надо разбираться, но никогда не надо торопиться", — отметил дипломат на пресс-конференции в четверг.

Лукьянов напомнил о реакции на появление этих слухов со стороны владельца "Уралхима" и "Уралкалия", ведь именно его заподозрили в спонсировании NEXTA, хотя Протасевич фамилии Дмитрия Мазепина не произносил.