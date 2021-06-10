Голикова: В России производят 21 из 28 рекомендуемых для лечения ковида препаратов

В России производят 21 из 28 рекомендованных Минздравом лекарств для лечения коронавируса. Такие данные привела вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минпромторга. Она отметила, что когда-то задача реализовать производство таких лекарств казалась правительству невозможной, но справиться с ней удалось.

"Достаточно сказать, что из перечня рекомендуемых Министерством здравоохранения для лечения ковида препаратов, а их 28, 21 производится у нас, и восемь производится по полному циклу, то есть из отечественных субстанций", — заявила вице-премьер.