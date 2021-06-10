НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Голикова: В России производят 21 из 28 рекомендуемых для лечения ковида препаратов

Причём восемь лекарств выпускаются по полному циклу, то есть из отечественных субстанций.

10 июня, 12:46
<p>Фото © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

В России производят 21 из 28 рекомендованных Минздравом лекарств для лечения коронавируса. Такие данные привела вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минпромторга. Она отметила, что когда-то задача реализовать производство таких лекарств казалась правительству невозможной, но справиться с ней удалось.

"Достаточно сказать, что из перечня рекомендуемых Министерством здравоохранения для лечения ковида препаратов, а их 28, 21 производится у нас, и восемь производится по полному циклу, то есть из отечественных субстанций", — заявила вице-премьер.

В России начали выпускать новый препарат от ковида на основе плазмы крови переболевших

В России начали выпускать новый препарат от ковида на основе плазмы крови переболевших

Ранее Татьяна Голикова призвала минимизировать зависимость от импорта готовых лекарств и фармацевтических субстанций.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Голикова призвала свести к минимуму импорт лекарств

сегодня в 11:38

Впервые за 20 лет в США одобрили новое лекарство от болезни Альцгеймера

8 июня, 05:10

Мурашко назвал причины рекордного прироста заразившихся ковидом в России

сегодня в 11:38

Милонов назвал форму сборной Украины клоунской пижамой и уличил Киев в попытке выпросить у Европы денег

сегодня в 13:11

Дело об убийстве судебных приставов в Адлере передали в центральный аппарат СК

сегодня в 13:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1