Пользователи соцсетей с Украины запустили флешмоб в поддержку формы своей национальной сборной по футболу. Произошло это на фоне требования УЕФА убрать с неё надпись "Героям слава!" из-за политического подтекста.

"Давайте вместе заставим УЕФА изменить своё мнение, размещая лозунг "Слава Украине! Героям слава!" под сообщениями УЕФА в социальных сетях и на странице РФС", — говорится в сообщении Молодёжного национального конгресса в "Фейсбуке".