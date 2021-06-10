Заставим УЕФА изменить мнение: На Украине запустили флешмоб в поддержку провокационной формы
Ранее европейские чиновники потребовали от Незалежной убрать с формы некоторые её элементы.
Фото © Facebook / Андрей Павелко
Пользователи соцсетей с Украины запустили флешмоб в поддержку формы своей национальной сборной по футболу. Произошло это на фоне требования УЕФА убрать с неё надпись "Героям слава!" из-за политического подтекста.
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"Давайте вместе заставим УЕФА изменить своё мнение, размещая лозунг "Слава Украине! Героям слава!" под сообщениями УЕФА в социальных сетях и на странице РФС", — говорится в сообщении Молодёжного национального конгресса в "Фейсбуке".
После этого фанаты из Незалежной и простые пользователи стали активно атаковать указанные страницы. В частности, под последними записями на официальной странице РФС в "Фейсбуке" можно встретить множество комментариев с текстом: "Слава Украине! Героям слава!"
Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. В итоге УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 слоган "Героям слава!".
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