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Заставим УЕФА изменить мнение: На Украине запустили флешмоб в поддержку провокационной формы

Ранее европейские чиновники потребовали от Незалежной убрать с формы некоторые её элементы.

10 июня, 12:58
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=3988117684607183&set=pcb.3988125051273113" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Павелко</a></p>

Фото © Facebook / Андрей Павелко

Пользователи соцсетей с Украины запустили флешмоб в поддержку формы своей национальной сборной по футболу. Произошло это на фоне требования УЕФА убрать с неё надпись "Героям слава!" из-за политического подтекста.

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"Давайте вместе заставим УЕФА изменить своё мнение, размещая лозунг "Слава Украине! Героям слава!" под сообщениями УЕФА в социальных сетях и на странице РФС", — говорится в сообщении Молодёжного национального конгресса в "Фейсбуке".

После этого фанаты из Незалежной и простые пользователи стали активно атаковать указанные страницы. В частности, под последними записями на официальной странице РФС в "Фейсбуке" можно встретить множество комментариев с текстом: "Слава Украине! Героям слава!"

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Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. В итоге УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 слоган "Героям слава!".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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