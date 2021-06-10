В Роспотребнадзоре оценили сроки достижения коллективного иммунитета к ковиду в стране

Производство вакцин от ковида в России находится на достаточном уровне, чтобы уже к осени сформировать коллективный иммунитет до 60% у взрослых. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Производства вакцин достаточно. Мы можем [обеспечить] все потребности для того, чтобы совершить этот рывок. Но другое дело, как люди воспринимают вакцинацию. Нужно создать позитивный образ", — сказал он на круглом столе Экспертного института социальных исследований в онлайн-формате под названием "Выход из пандемии. Станет ли вакцинация решением?".