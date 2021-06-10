В Роспотребнадзоре оценили сроки достижения коллективного иммунитета к ковиду в стране
Альтернативу вакцинации для борьбы с коронавирусом сейчас сложно представить, считают эпидемиологи.
В Роспотребнадзоре оценили сроки достижения коллективного иммунитета к ковиду в стране
Производство вакцин от ковида в России находится на достаточном уровне, чтобы уже к осени сформировать коллективный иммунитет до 60% у взрослых. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Производства вакцин достаточно. Мы можем [обеспечить] все потребности для того, чтобы совершить этот рывок. Но другое дело, как люди воспринимают вакцинацию. Нужно создать позитивный образ", — сказал он на круглом столе Экспертного института социальных исследований в онлайн-формате под названием "Выход из пандемии. Станет ли вакцинация решением?".
Он отметил, что сейчас альтернативы вакцинации практически нет. А следовательно, медики должны говорить с населением на одном языке. Также он предостерёг, что сейчас регистрируется много фейковых вбросов о вакцинации, всё из-за недостаточной информированности об этом процессе.
Напомним, в последние дни в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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