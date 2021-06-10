Российский Су-35 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном
Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения госграницы не допущено.
Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ
Российский истребитель Су-35 сопроводил американский стратегический самолёт-разведчик RC-135 над акваторией Тихого океана и не допустил нарушения госграницы РФ. Инцидент произошёл сегодня, 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службы Восточного военного округа.
Российские средства контроля обнаружили приближающуюся к границе РФ воздушную цель. Для её опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-35. Выяснилось, что объект — это стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США.
"Экипаж российского истребителя... сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — добавили в пресс-службе ВВО.
Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
А ранее российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для сопровождения американского стратегического бомбардировщика В-52Н над Балтийским морем вблизи границ РФ.
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