В Челябинске произошло смертельное ДТП с пятью автомобилями. Видео © LIFE

В Челябинске произошло страшное ДТП, в результате которого погибла женщина и были госпитализированы два ребёнка и мужчина. Виновнику же аварии госпитализация не потребовалось, однако как она случилась, он не помнит. Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Челябинска.

"По предварительной информации, около 17:00 на регулируемом перекрёстке улиц Дзержинского и Барбюса произошло столкновение автомобилей Lada Granta, Volkswagen, Renault Sandero, ŠKODA и Nissan. В результате ДТП пассажир "Лады" от полученных травм скончался на месте происшествия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — приводит телеграм-канал "Челябинск № 1" информацию управления.

Судя по кадрам с места происшествия, несмотря на то что водитель "пассата" отделался только амнезией, его автомобиль пострадал куда больше "Гранты", в которую он влетел.