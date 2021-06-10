"Уфа" подала в суд на жену Федуна из-за высказываний в адрес Газизова

Футбольный клуб подаёт иск в суд на жену владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарему Салихову из-за её высказываний в адрес бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель совета директоров башкирской команды Ростислав Мурзагулов.

"Мы подаём иск в суд на Зарему Салихову на один миллион рублей за нарушение чести, достоинства и деловой репутации. Наши юристы занимаются этим вопросом и подбирают формулировки. Но мы выиграем это судебное разбирательство — 100%. У неё не может быть ни одного подтверждения того, что Газизов (во время работы в "Спартаке") чем-то управлял в "Уфе", — отметил Мурзагулов.

Он также уточнил, что во время работы Газизова в "Спартаке" они почти не общались между собой, а его приезды в Уфу лишь были связаны с визитами к родителям, которые болели коронавирусом.