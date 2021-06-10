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"Уфа" подала в суд на жену Федуна из-за высказываний в адрес Газизова

Ранее она лихо раскритиковала деятельность одного из бывших боссов красно-белых.

10 июня, 14:25
<p>Фото © Sport-Express / TASS</p>

Фото © Sport-Express / TASS

Футбольный клуб подаёт иск в суд на жену владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарему Салихову из-за её высказываний в адрес бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель совета директоров башкирской команды Ростислав Мурзагулов.

"Мы подаём иск в суд на Зарему Салихову на один миллион рублей за нарушение чести, достоинства и деловой репутации. Наши юристы занимаются этим вопросом и подбирают формулировки. Но мы выиграем это судебное разбирательство — 100%. У неё не может быть ни одного подтверждения того, что Газизов (во время работы в "Спартаке") чем-то управлял в "Уфе", — отметил Мурзагулов.

Он также уточнил, что во время работы Газизова в "Спартаке" они почти не общались между собой, а его приезды в Уфу лишь были связаны с визитами к родителям, которые болели коронавирусом.

Газизов потребовал от "Спартака" выплатить ещё 299 млн рублей

Газизов потребовал от "Спартака" выплатить ещё 299 млн рублей

Отметим, что ранее Салихова раскритиковала работу Шамиля Газизова в "Спартаке", выразив мнение, что он трудился не только на благо красно-белых, но и на "Уфу".

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Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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