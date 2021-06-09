С утра у нас новости — "Блогера Юрия Хованского задержали в Питере по подозрению в призывах к террористической деятельности". Шум, гам, фотки мордой в пол. Спустя несколько часов: "Он заявил, что признает вину и "полностью раскаивается". По данным следствия, блогер исполнил песню, в которой оправдывал террористический акт в "Норд-Осте", призывал к убийству детей и новым взрывам в метро.

Оперативненько, ничего не скажешь. Хотя… Мы же помним, что в феврале этого года он уже просил прощения за то, что кто-то выложил его, с позволения сказать, "исполнение" в Сеть: Юрий Хованский заявил, что ему стыдно за исполнение песни о жертвах "Норд-Оста" (теракт на Дубровке. — Прим. Лайфа*). По его словам, он пел её "только перед группировкой нацистов и Андреем Нифедовым". Странные, конечно, у блогера Хованского дружки. И аудитория тем более странная, что вообще-то он — официальный помощник депутата. А его депутат — это некто Власов из ЛДПР. Эка у вас всё закручено — либеральные демократы, нацисты, Питер, видеоблоги.

Ну а что мы удивляемся: у блогеров нынче истерика, обострение — государственные структуры начали такое бесстыжее и тупое заигрывание с самыми отстойными персонажами Интернета в погоне за их аудиторией, что у остальных сильно подгорает. Контракты достаются каким-то "низотным" персонажам с татуировками поперёк морды или жертвам аборта с наркотическим хвостом, и у остальных истерика: "Почему не мы?" Вот они и стараются — каждый выпендривается как может.

Собственно, в этом и есть секрет успеха и количества просмотров (если они честные, конечно) — привлекать зрителя в общем-то нечем, кроме как эпатажем, и дальше всё это только радикализуется, иначе аудиторию не удержать. И они уже реально не соображают, что несут своим миллионам.

Купилась на это и ЛДПР — как партия классических популистов, за которой с 90-х тянется шлейф скандалов, многие из которых покруче нынешнего "терроризма" Хованского. Хотя в партии и утверждают сейчас, что были недовольны утверждением блогера Хованского в качестве помощника депутата Власова. А кто такой у нас этот Власов? Самый молодой депутат Госдумы, который только-только дорвался до Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. То есть, давайте будем честными друг с другом, до самого денежно-сладкого фронта работ. Так что не будем отрицать варианта — торпедировать Власова через безмозглого и неопрятного питерского блогера. Да и старика Жириновского тоже всегда приятно щёлкнуть по носу, чтобы знал своё место.

Журналист Андрей Нарышкин в своём телеграм-канале тем не менее обобщает: "Обратили же внимание, как государство наконец добралось до блогеров, ютуберов, стримеров? Отмороженных, конченных, но всё же. Сегодня вроде как судят долбоящера, который девушку в прямом эфире мордой об стол бил. На шесть лет недавно уехал его коллега, у которого девушка в прямом эфире умерла. Судить будут устроившего ДТП Эдварда Била. Хованский теперь. Конечно, навоза такого слишком много, поэтому и попадают в новости регулярно. А может, тенденция. Закончилась ваша золотая пора! Все вы теперь под колпаком".

Ну вообще-то каждый, кто вываливает свою морду в "Ютуб", уже под колпаком априори — во всяком случае Биг Тека — и уж перед спецурой всех заинтересованных стран — по умолчанию. Так что сарказм Андрея тут неуместен.

А тем временем партия ЛДПР показывает чудеса переобувания в воздухе на манер увольнений полицейских за день до совершения правонарушения: "Задержанный сегодня блогер Юрий Хованский уже полгода не работает в ЛДПР. Об этом RT рассказал помощник Владимира Жириновского Александр Дюпин: "Никакой информации о задержании или обвинениях против него у нас нет. Он уже полгода не является помощником депутата Власова". Ну, естественно, мы ничего другого и не ожидали. А депутат Власов просто бросил трубку.

Ну а что такого? Бег с задранными портками за ютуб-комсомолом ничем хорошим закончиться по определению не мог. Уж больно неуправляемая среда, подталкиваемая к радикализму самим устройством этого бизнеса. Выпендривайся или умри.