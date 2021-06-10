Матери евших окурки детей из Новосибирской области могут вернуть шестерых сыновей и дочку
Женщине выдвинули ряд жёстких условий, при выполнении которых малыши смогут вернуться домой.
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Жительницу Новосибирской области, у которой опека изъяла семерых детей, живших в нечеловеческих условиях, пока не станут лишать родительских прав. Согласно итогам заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тогучинского района, чиновники, несмотря на поднявшиеся споры, матери дали шанс исправиться, пишет kp.ru.
"Мы считаем, что семья ресурсная, и будем продолжать ей всячески помогать. Три месяца дети будут находиться в реабилитационном центре, за это время Ирина должна создать условия, чтобы дети могли вернуться домой. На данный момент родительских прав она не лишена", — пояснила изданию заместитель главы администрации, председатель КДН и ЗП Тогучинского района Новосибирской области.
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Во-вторых, предстоит обеспечить место, где дети будут мыться. К женщине приедут сотрудники соцзащиты, и они вместе решат, что проще сделать, восстановить баню или сделать душ и оборудовать слив. В-третьих, нужно отремонтировать печь, которая того и гляди развалится.
Ранее семья уже попадала в поле зрения СМИ. 18-летний Матвей — один из двух детей, оставшихся у матери, — за год жизни в интернате изменился до неузнаваемости. Тело юноши было покрыто ссадинами и открытыми ранами, а также следами от небрежных уколов. После осмотра специалисты заявили, что парня привязывали к кровати. Кроме того, за год он разучился самостоятельно ходить в туалет.
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