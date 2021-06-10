Во всех регионах России стартовала акция "Оставайся донором"

В России стартовала уже ставшая традиционной акция "Оставайся донором". Как сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), она продлится до 17 июня включительно.

"Эта акция стала уже четвёртой по счёту и стартовала в преддверии Дня России. Всех доноров ждут в центрах Службы крови", — говорится в публикации.

Впервые акцию "Оставайся донором" организовала "Молодёжка ОНФ" совместно со Службой крови ещё в начале пандемии коронавируса. К ней уже присоединились спортсмены, актёры, певцы, политики и многие известные личности. В рамках флешмоба сдавать кровь могут и те, кто переболел ковидом, однако срок отвода от донорства для них может составлять от 30 до 120 дней. Плазму с антителами же можно сдать через 14 дней после выписки. Привитые россияне могут стать донорами не раньше чем через месяц после второй инъекции.

"Это действительно важное и общее дело, потому что запасы крови у медиков должны быть всегда. Донорство — это возможность не просто спасти кому-то жизнь, но и почувствовать сопричастность к большому и дружному движению людей, которые приходят на помощь в трудную минуту", — заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.