Выставка к 800-летию Александра Невского открылась в Новой Третьяковке. Видео © LIFE

В Новой Третьякове открылась выставка, посвящённая 800-летию великого русского князя и полководца Александра Невского. На ней представили уникальные произведения художников XVIII–XX веков из фондов РОСИЗО, Союза художников России, Центрального музея современной истории, Ярославского художественного музея, других хранилищ и частных собраний.

Светлана Усачёва, куратор выставки "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского", рассказала, что целью мероприятия было не только чествование Невского. Организаторы также поставили перед собой задачу показать людям, как художник через свои работы может связать разные эпохи.

"Эта выставка позволила нам подтвердить выражение, что есть "связь времён", и осуществляют в данном случае эту связь именно художники. Мы избрали тематический принцип. Древняя Русь — вот как её представляли живописцы эпохи классицизма, эпохи романтизма. <...> Мы действительно можем благодаря художникам погрузиться в нашу историю, увидеть её многообразие, вместе с тем ощутить эпохи, в которых работали живописцы", — сказала она.

По словам Усачёвой, благодаря разнообразию полотен, представленных на выставке, посетители смогут понять, как сами художники ощущали свою эпоху, как её изображали и чем они жили. Это поможет современному человеку увидеть не только панораму русской истории, но и панораму русского искусства. Выставка будет открыта для посещения с 13 июня по 8 августа 2021 года.