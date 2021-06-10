Выставка к 800-летию Александра Невского открылась в Новой Третьяковке
Её целью является не только вспомнить одного из величайших героев и полководцев Руси, но и показать связь времён, которую можно ощутить благодаря стараниям художников.
Выставка к 800-летию Александра Невского открылась в Новой Третьяковке. Видео © LIFE
В Новой Третьякове открылась выставка, посвящённая 800-летию великого русского князя и полководца Александра Невского. На ней представили уникальные произведения художников XVIII–XX веков из фондов РОСИЗО, Союза художников России, Центрального музея современной истории, Ярославского художественного музея, других хранилищ и частных собраний.
Светлана Усачёва, куратор выставки "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского", рассказала, что целью мероприятия было не только чествование Невского. Организаторы также поставили перед собой задачу показать людям, как художник через свои работы может связать разные эпохи.
"Эта выставка позволила нам подтвердить выражение, что есть "связь времён", и осуществляют в данном случае эту связь именно художники. Мы избрали тематический принцип. Древняя Русь — вот как её представляли живописцы эпохи классицизма, эпохи романтизма. <...> Мы действительно можем благодаря художникам погрузиться в нашу историю, увидеть её многообразие, вместе с тем ощутить эпохи, в которых работали живописцы", — сказала она.
По словам Усачёвой, благодаря разнообразию полотен, представленных на выставке, посетители смогут понять, как сами художники ощущали свою эпоху, как её изображали и чем они жили. Это поможет современному человеку увидеть не только панораму русской истории, но и панораму русского искусства. Выставка будет открыта для посещения с 13 июня по 8 августа 2021 года.
Ранее в Москве стартовал форум "История для будущего. Александр Невский". Гостями форума, приуроченного к 800-летию со дня рождения великого князя, стали видные учёные и политики, педагоги, лидеры общественного мнения.
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