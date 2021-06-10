ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к вакцинации от CoViD-19

Большинство россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

При этом 55% опрошенных выразили готовность привиться, а 17% уже сделали прививку от коронавируса. В свою очередь, 13% хотели бы сделать прививку из-за боязни заболеть и заразить других людей. Среди опрошенных 22% не поддержали массовую вакцинацию, а 26% отметили, что точно не стали бы делать прививку от ковида. В качестве основных причин, по которым респонденты отказываются от иммунизации, называют недостаточную, по их мнению, исследованность вакцины (8%) и страх побочных явлений (8%).

Около 55% россиян считают информацию о вакцинации достаточной, а 14% не знали, как именно ставится прививка. О том, где можно привиться, знают 88% участников опроса. Кроме того, 58% россиян уверены, что прививка защищает человека от болезни и риск осложнений минимален.