"Дед, лучше бы здоровья пожелал": Заражённый ковидом рэпер Т-Killah ответил на упрёки Пригожина
Продюсер ранее заявил, что исполнитель является преступником, если он пришёл на мероприятие, зная о своём диагнозе.
Фото © Instagram/t_killah, © ТАСС / Вадим Тараканов
Рэпер Т-Killah ответил продюсеру Иосифу Пригожину на критику, которую тот бросил в его адрес после новости о госпитализации артиста. Своё "обращение" к продюсеру он выложил в инстаграм-истории.
"Дед, лучше бы здоровья пожелал, чем прогнозировать, где и как я заразился", — написал T-Killah.
"Глюки, пропали запахи, кашель": Госпитализированный певец T-Killah рассказал о страшных последствиях коронавируса
Также певец рассказал, что для лечения от коронавирусной инфекции ему переливают плазму и поставили 10 капельниц. Однако у певца до сих пор остаётся скованность в груди и ему тяжело делать глубокий вдох. Также он похвастался, что уже начал восстановительный процесс.
Ранее Иосиф Пригожин назвал T-Killah "преступником" за то, что он заражённый появился на Премии Муз-ТВ. А красную ковровую дорожку назвал "балом Сатаны". При этом продюсер отметил, что ему очень досадно за тех, кто пришёл на Премию Муз-ТВ, "желая получить радость от музыкального наслаждения и от каких-то номеров или чтобы показать свои наряды".
Комментариев: 0