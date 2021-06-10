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"Дед, лучше бы здоровья пожелал": Заражённый ковидом рэпер Т-Killah ответил на упрёки Пригожина

Продюсер ранее заявил, что исполнитель является преступником, если он пришёл на мероприятие, зная о своём диагнозе.

10 июня, 16:00
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CHP6_SXJfBP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t_killah</a>, © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Фото © Instagram/t_killah, © ТАСС / Вадим Тараканов

Рэпер Т-Killah ответил продюсеру Иосифу Пригожину на критику, которую тот бросил в его адрес после новости о госпитализации артиста. Своё "обращение" к продюсеру он выложил в инстаграм-истории.

"Дед, лучше бы здоровья пожелал, чем прогнозировать, где и как я заразился", — написал T-Killah.

"Глюки, пропали запахи, кашель": Госпитализированный певец T-Killah рассказал о страшных последствиях коронавируса

"Глюки, пропали запахи, кашель": Госпитализированный певец T-Killah рассказал о страшных последствиях коронавируса

Также певец рассказал, что для лечения от коронавирусной инфекции ему переливают плазму и поставили 10 капельниц. Однако у певца до сих пор остаётся скованность в груди и ему тяжело делать глубокий вдох. Также он похвастался, что уже начал восстановительный процесс.

Ранее Иосиф Пригожин назвал T-Killah "преступником" за то, что он заражённый появился на Премии Муз-ТВ. А красную ковровую дорожку назвал "балом Сатаны". При этом продюсер отметил, что ему очень досадно за тех, кто пришёл на Премию Муз-ТВ, "желая получить радость от музыкального наслаждения и от каких-то номеров или чтобы показать свои наряды".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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