Рэпер Т-Killah ответил продюсеру Иосифу Пригожину на критику, которую тот бросил в его адрес после новости о госпитализации артиста. Своё "обращение" к продюсеру он выложил в инстаграм-истории.

"Дед, лучше бы здоровья пожелал, чем прогнозировать, где и как я заразился", — написал T-Killah.

Также певец рассказал, что для лечения от коронавирусной инфекции ему переливают плазму и поставили 10 капельниц. Однако у певца до сих пор остаётся скованность в груди и ему тяжело делать глубокий вдох. Также он похвастался, что уже начал восстановительный процесс.