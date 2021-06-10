Голландские следователи хотели допросить Гиркина по делу MH17

Голландские следователи, которые занимаются делом разбившегося MH17, обращались к российской стороне с просьбой организовать допрос экс-главы ополченцев Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина (Стрелкова) в качестве подозреваемого. Об этом сообщил на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" судья Дагмар Костер.

По его словам, запрос остался неудовлетворённым, "поскольку Гиркин не ответил на вызов". Судья напомнил, что ранее в интервью Гиркин говорил, что рейс MH17 не сбивался ополченцами, а в его распоряжении никогда не было ЗРК "Бук".