Голландские следователи хотели допросить Гиркина по делу MH17
Бывший глава ополченцев Донецкой Народной Республики проходит по делу, которое расследуют в Нидерландах, как подозреваемый.
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Голландские следователи, которые занимаются делом разбившегося MH17, обращались к российской стороне с просьбой организовать допрос экс-главы ополченцев Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина (Стрелкова) в качестве подозреваемого. Об этом сообщил на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" судья Дагмар Костер.
По его словам, запрос остался неудовлетворённым, "поскольку Гиркин не ответил на вызов". Судья напомнил, что ранее в интервью Гиркин говорил, что рейс MH17 не сбивался ополченцами, а в его распоряжении никогда не было ЗРК "Бук".
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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